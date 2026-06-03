Sporting Club Torregreco, finale playoff centrata! Fulgor si arrende in Gara 2

Lo Sporting Club Torregreco si aggiudica anche Gara 2 della semifinale playoff, e strappa il pass per la finale degli spareggi promozione: contro il Fulgor Basket i corallini vincono 49-58 una partita combattuta, molto equilibrata.

La cronaca della gara dello Sporting Club Torregreco

I corallini mantengono il vantaggio dall’inizio alla fine, anche se il Fulgor ha tentato di riacciuffare la partita per molti frangenti di gara. Lo Sporting approccia meglio la gara, andando facilmente a canestro e mettendosi a +7 alla fine della prima frazione.

Nel secondo quarto invece il Fulgor tenta di recuperare lo svantaggio, complice anche l’imprecisione a canestro dei corallini. Tuttavia, la difesa mantiene la solidità della prima frazione, riuscendo a compensare la sterilità in fase offensiva: si va negli spogliatoi sul risultato di 23-31.

Al ritorno in campo la partita resta in equilibrio, ma i padroni di casa si rifanno sotto, cambiando l’inerzia di gara (37-43). L’ultima frazione di gara inizia con grande difficoltà per la squadra di Torre del Greco, permettendo al Fulgor di mettersi ad un solo punto di svantaggio.

Lo Sporting, però, non si disunisce, e come ci ha abituato per tutta la seconda parte della Regular Season, chiude la pratica e porta a casa la partita.

Lo Sporting Club Torregreco sfiderà l’Olimpia Capri nella serie finale per aggiudicarsi la promozione in Divisione Regionale 2: si inizia con Gara 1 domenica 7 giugno alle 21 presso la Tensostruttura La Salle.