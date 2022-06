Aurelio De Laurentiis chiede 2 miliardi di euro per vendere il pacchetto completo: Napoli, Bari e Filmauro. Si tratta dell’indiscrezione pubblicata dal Corriere dello Sport che cita fonti di Wall Street.

De Laurentiis e la vendita del Napoli: la notizia da Wall Street

“A Wall Street dicono che Aurelio De Laurentiis, forse per provocazione o forse no, avrebbe chiesto due miliardi di euro, mettendo nel pacchetto tutto, Napoli Bari e casa cinematografica. Mancano conferme. Ma l’interesse c’è. Se dovesse aprirsi uno spiraglio in futuro, qualcosa potrebbe muoversi in modo rapido come successo con Ac Milan. A rendere simili Cardinale e Friedkin molte cose, a partire dalla strategia aziendale per moltiplicare gli utili: non puntano tutto sul mattone, ma le infrastrutture fanno gola anche a loro, ma attraverso i risultati sportivi, la costruzione di un potente brand, l’esplorazione di nuovi settori, come la criptovaluta”.

Un’altra notizia che potrebbe far discutere quella data dal quotidiano, il quale nei giorni scorsi era stato criticato dalla SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito. L’oggetto della discordia era il rinnovo di Koulibaly e, precisamente, la cifra del contratto.

“Il Calcio Napoli non comprende – questo il comunicato del Napoli – come un editore attento quale Amodei possa consentire che Fabio Mandarini scriva sul Corriere dello Sport che la SSC Napoli abbia offerto a Koulibaly la metà di quello che guadagna, ovvero 3 milioni. Queste sono falsità che possono destabilizzare l’ambiente e creare inopportune negatività in una trattativa di prolungamento di contratto”.