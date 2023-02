Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese. Domani 12 febbraio alle ore 20:45 è tempo di Napoli-Cremonese. Siamo all’interno del ciclo di febbraio, una serie di partite facili sulla carta per gli azzurri che sperano di poter dare un colpo, se non finale, almeno pesante al campionato. La ripresa del campionato è iniziata con la brutta sconfitta contro l’Inter, da lì solo vittorie. Il Napoli non si scompone, barcolla ma non cade mai. E nel momento in cui le inseguitrici sembravano poter accorciare, gli uomini di Spalletti hanno addirittura allungato in classifica.

La Cremonese dalla ripresa di gennaio è riuscita a racimolare soltanto un punto nelle ultime 6 in campionato. Ma è una sorpresa in Coppa Italia: prima elimina il Napoli agli ottavi, poi la Roma ai quarti. Ora si ritrova in semifinale contro la Fiorentina, con serie possibilità di giocarsi il trofeo finale, nonostante l’ultimissimo posto in classifica con 0 vittorie all’attivo.

Napoli-Cremonese: probabili formazioni

Spalletti dovrebbe rilanciare gli stessi 11 schierati contro la Roma e contro lo Spezia. Tutti i giocatori sono a disposizione tranne Ndombele, che questa mattina ha chiesto un permesso familiare. Stavolta, a differenza degli ottavi della coppa nazionale in cui ha fatto un po’ di turnover, Spalletti sa che i punti in campionato sono troppo pesanti per rischiare di lasciarli per strada. Difesa titolare, con Mario Rui preferito ad Olivera. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco con Kvaratskhelia, Osimhen e più Lozano che Politano. Con Elmas subito dietro in caso di necessità.

Mister Ballardini dovrà fare a meno di Dessers, Okereke, Quagliata e Lochoshvili, ma confida di recuperare Benassi, condizionato da una botta alla gamba rimediata contro il Lecce. Dubbio quindi Benassi-Castagnaetti, col primo favorito. Coppia d’attacco con Ciofani e Afena-Gyan.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Meité, Benassi, Pickel, Valeri; Ciofani, Afena-Gyan.