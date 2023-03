Cassano: “Il Napoli è la squadra più bella che io abbia mai visto da quando sono nato”

Cassano sul Napoli. Alla Bobo Tv si è commentata la qualificazione del Napoli di Luciano Spalletti ai Quarti di finale di Champions League. L’ex attaccante della Nazionale Antonio Cassano ha chiamato la squadra azzurra come una delle più belle di sempre della storia del calcio italiano.

Cassano sul Napoli alla Bobo Tv

“Il Napoli è la squadra più bella che io abbia mai visto da quando sono nato. In base ai nomi, che non sono super ma che il suo allenatore li sta facendo diventare super, è una delle squadre più belle che la storia del calcio italiano abbia mai visto“, ha detto.

Quarti di finale contro il Milan

L’urna di Nyon ha decretato che l’avversario del Napoli sarà il Milan, uno scontro italiano. Gli altri accoppiamenti sono: Real Madrid – Chelsea, Inter – Benfica e Manchester City – Bayern Monaco. La vincente di Napoli-Milan affronterà la vincente di Inter-Benfica, per cui è possibile una semifinale tutta italiana che significherebbe, inoltre, la certezza di avere una squadra della Serie A in finale. È lecito per i partenopei sognare una storica finale.

L’avanzamento in Champions League è anche una grande opportunità economica per le società partecipanti. I premi della Uefa sono infatti piuttosto consistenti, ai quali devono sommarsi altri proventi derivanti ad esempio dalla vendita dei biglietti o da un incremento della vendita di gadget. Qui quanto ha guadagnato finora il Napoli nella Champions League 2022/2023.