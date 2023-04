A un mese dalla fine dei campionati, il Calcio Napoli è la squadra con il maggior numero di vittorie conquistate in questa stagione nelle cinque principali leghe europee. Considerando Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1, infatti, nessuno ha fatto fino ad ora meglio degli azzurri.

Numero di vittorie, in Europa nessuno come il Napoli

Gli uomini di Spalletti, prossimi a vincere il terzo Scudetto della storia partenopea, hanno infatti ottenuto il numero impressionante di 25 vittorie in 31 partite disputate. Grazie anche all’ultima partita contro la Juventus, gli azzurri sono riusciti a staccare le dirette inseguitrici: Barcellona e Paris Saint Germain, seconde in questa speciale classifica, ne hanno ottenute 24. A seguire Arsenal con 23 e il Manchester City di Pep Guardiola con 22.

Numeri da record che non finiscono certo qui per il Napoli, che tra le capoliste dei top 5 campionati è quella con la miglior differenza reti: un +46 frutto di 67 gol fatti e soli 21 subiti. C’è solo una squadra in tutta Europa ad aver fatto meglio: è il Manchester City (+50) che però è secondo in graduatoria.

Ma il Napoli di quest’anno non è stato solo prolifico: la granitica retroguardia capeggiata dal gigante Kim Minjae, infatti, è la seconda meno battuta del continente assieme a quella della Lazio, con 21 gol subiti. Solo il Barcellona di Xavi ha fatto meglio: i blaugrana hanno finora incassato solo 9 reti.

Gli azzurri sono, assieme all’Arsenal, la squadra ad aver subito meno sconfitte in campionato (3) dopo i catalani, che primeggiano in questa graduatoria avendo perso solo in due occasioni.

Numeri da capogiro per un Napoli da sogno, che sta per riconquistare lo Scudetto dopo 33 anni dall’ultima volta.

Numero di vittorie in campionato

1. Napoli 25

2. Barcellona 24

3. Paris Saint Germain 24

4. Arsenal 23

5. Manchester City 22

Numero sconfitte in campionato

1. Barcellona 2

2. Napoli 3

3. Arsenal 3

4. Manchester City 4

4. Newcastle 4

4. Bayern Monaco 4

4. Lens 4

Miglior differenza reti tra le capoliste dei top 5 campionati

1. Napoli 67/21= +46

2. Barcellona 54/9= +45

3. Paris Saint Germain 75/31= +44

4. Arsenal 77/34= +43

5. Borussia Dortmund 66/39= +27

Gol fatti nei top 5 campionati

1. Bayern Monaco 79

2. Manchester City 78

3. Arsenal 77

4. Paris Saint Germain 75

5. Napoli 67

Gol subiti nei top 5 campionati

1. Barcellona 9

2. Napoli 21

3. Lazio 21

4. Atletico Madrid 22

5. Newcastle e Lens 25

Serie A (gol fatti/gol subiti= differenza reti)

1. Napoli 67/21= +46

2. Lazio 49/21= +28

3. Juventus 47/26= +21

4. Milan 51/37= +14

5. Roma 43/29= +14

Premier League (gol fatti/gol subiti= differenza reti)

1. Arsenal 77/34= +43

2. Manchester City 78/28= +50

3. Newcastle 54/25= +29

4. Manchester United 46/37= +9

5. Aston Villa 46/41= +5

Ligue 1 (gol fatti/gol subiti= differenza reti)

1. Paris Saint Germain 75/31= +44

2. Marsiglia 59/31= +28

3. Lens 54/25= +29

4. Monaco 66/46= +20

5. Lilla 57/40= +17

Bundesliga (gol fatti/gol subiti= differenza reti)

1. Borussia Dortmund 66/39= +27

2. Bayern Monaco 79/33= +46

3. Union Berlino 44/31= +13

4. Friburgo 45/37= +8

5. Lipsia 53/37= +16

Liga (gol fatti/gol subiti= differenza reti)

1. Barcellona 54/9= +45

2. Real Madrid 65/28= +37

3. Atletico Madrid 47/22= +25

4. Real Sociedad 39/29= +10

5. Betis Siviglia 39/33= +6