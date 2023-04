Napoli-Salernitana rinviata a domenica alle 15, l’inspiegabile opposizione di Lega e DAZN

Alla fine ha prevalso il buon senso. Aurelio De Laurentiis, in collaborazione con il Prefetto e l’amministrazione comunale, è riuscito ad ottenere lo spostamento a domenica 30 aprile alle ore 15 della partita tra il Calcio Napoli e la Salernitana, inizialmente prevista per sabato 29 allo stesso orario, allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

È stato un vero e proprio moto popolare quello partito dalla città partenopea che ha spinto Viminale, Osservatorio e Casms a cambiare la balorda decisione iniziale della Lega Serie A di far giocare gli azzurri il giorno prima di Inter-Lazio, decisiva ai fini della vittoria matematica dello Scudetto.

Rinvio Napoli-Salernitana, il ritardo nella decisione è ingiustificabile

Una decisione arrivata tardivamente, strappata alla Federazione con forza dagli stessi piani alti, che hanno messo in gioco tutte le proprie armi per dare la giusta importanza ed il giusto peso ad un evento che il Sud Italia attende da 33 anni, ovvero dall’ultimo tricolore conquistato dal Napoli di Maradona.

Si è dovuto attendere giovedì, a due giorni dalla partita, per ottenere una risposta che francamente era a dir poco scontata. Perché aspettare così tanto, lasciando in bilico anche le parti chiamate in causa di riflesso come gli altri club impegnati nel prossimo turno contro Napoli e Salernitana, o gli stessi granata, per non parlare di tutto il contorno economico e commerciale che ruota attorno agli eventi sportivi?

De Laurentiis soddisfatto: “Napoli finalmente città matura”

Facendo i dovuti scongiuri, dunque, la squadra di Spalletti potrà meritatamente ricevere l’abbraccio del proprio pubblico al fischio finale, celebrando lì dove ha conquistato la gloria: in campo.

Soddisfatto il patron del club, a Ginevra ma presente in videochiamata a tutte le riunioni che hanno portato alla modifica della data: “Questa è una città che ama molto festeggiare, però bisogna festeggiare in totale sicurezza. Mi fa molto piacere vedere come questa gente sia diventata estremamente matura e cosciente del successo che sta riscuotendo in tutto il mondo, non solo nel calcio”.

A fare la differenza sono state le validissime motivazioni di ordine pubblico: Napoli si appresta ad accogliere decine di migliaia di turisti per il ponte del primo maggio, e le strade saranno invase in maniera incontrollabile. Inoltre alla Mostra d’Oltremare inizierà oggi il Comicon, che durerà fino a domenica.

Aggiungere una festa Scudetto suddivisa in due giorni, incontrollata e senza un luogo controllato e controllabile da cui farla partire, sarebbe stato obiettivamente un suicidio tattico. Per fortuna non hanno prevalso le motivazioni economiche derivanti dai diritti tv.

DAZN, l’inspiegabile opposizione di una emittente che dovrebbe vivere di spettacolo

Sono apparse fuori luogo e prive di senso le polemiche degli ultimi giorni dell’emittente DAZN: perché mai privarsi di un evento del genere che avrà sicuramente un appeal ed uno share senza eguali, per tutelare la copertura dello ‘slot’ del sabato alle 15? È davvero complicato da comprendere, considerando che la richiesta viene non solo dai piani alti, ma soprattutto dai consumatori, che poi sono coloro che contribuiscono economicamente essendo i fruitori del servizio.

Domenica sarà uno spettacolo anche per gli sportivi di tutto il paese, non solo per i tifosi partenopei. Il mondo assisterà ad una festa straordinaria, un tripudio di colori e di vessilli azzurri, un frastuono di cori e boati. Un incendio d’amore a cielo aperto che partirà dal ‘Maradona’ e divamperà in tutta la città,

Alberghi e b&b sono sold out da settimane, tantissime le richieste per venire a vedere dal vivo una celebrazione attesa più di tre decenni. Migliaia di emigranti sono già tornati in città, provenienti da tutte le parti del globo. Sarà un evento senza precedenti che rimarrà indelebile nella memoria collettiva.