Altra settimana di riunioni in Prefettura per il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. Dopo quelle presiedute in collegamento video da Ginevra, il patron azzurro è all’opera stamane per programmare con il prefetto Claudio Palomba il piano festeggiamenti slittato a questa settimana dopo il pareggio degli uomini di Luciano Spalletti contro la Salernitana domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

All’incontro, organizzato dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, parteciperanno anche il sindaco Manfredi ed il questore Giuliano. I temi caldi saranno tanti: dopo l’occasione sprecata qualche giorno fa, infatti, le date della possibile vittoria matematica si sono moltiplicate, complicando l’organizzazione dell’ordine pubblico nel caso della prevedibile esplosione di gioia di una città intera.

I problemi sono vari: in primis, il Napoli potrà vincere lo Scudetto sia mercoledì che giovedì. Questo vuol dire che il piano operativo delle forze dell’ordine e l’impiego delle risorse umane dovrà essere raddoppiato.

Festa Scudetto, De Laurentiis in Prefettura per definire il piano sicurezza

Seconda questione, le partite di Serie A Lazio-Sassuolo di mercoledì e Udinese-Napoli di giovedì si giocheranno entrambe alle ore 20,45: l’eventuale festa sarà dunque di sera in e non di giorno.

Terzo argomento da affrontare, il rientro della squadra in città da Campioni d’Italia: visto il precedente di pochi giorni fa, quando dopo la vittoria all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus agguantata in extremis grazie alla rete nel recupero di Giacomo ‘Jack’ Raspadori, gli azzurri furono accolti a Capodichino a notte fonda da più di diecimila persone che diedero vita ad una sfrenata festa fino a notte fonda, il presidente De Laurentiis valuterà oggi assieme alle autorità di far rientrare i calciatori direttamente domenica alle prime luci dell’alba.

Questo scongiurerebbe una situazione problematica in caso di rientro la notte stessa del trionfo, vista l’inevitabile festa che scaturirebbe in città ed il conseguente dispiegamento di forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico in strade e piazze della metropoli.