Durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo di Dimaro Folgarida 2023, in programma dal 14 al 25 luglio in Trentino, il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato vita a un simpatico siparietto.

Il patron azzurro ha dovuto infatti interrompere il suo intervento per rispondere ad una telefonata che non poteva rifiutare, molto probabilmente collegata all’organizzazione della festa Scudetto del 4 giugno 2023, a margine di Napoli-Sampdoria. Una chiamata che ha scatenato la reazione ironica di ADL.

ADL: “Io sono il numero uno degli str..i”

“Scusate, questo è un rompicoglioni. Andiamo in prefettura, io sono il numero uno degli str…i. In prefettura ok, a parte il fatto che avevo detto che questa discussione non c’entra nulla. Va bene, ok”.

