Il sindaco del comune di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Calcio Napoli, annunciando le date ed alcune novità.

Sindaco Dimaro Folgarida: “Il ritiro si terrà dal 14 al 25 luglio, ci saranno tante novità”

“Il ritiro si terrà dal 14 al 25 luglio 2023. Sono molto contento di aver abbandonato il mio paesello. Non lo faccio mai, ma oggi è un piacere essere qui e salutare la squadra. Oggi ho fatto il complimento più grande che un montanaro sopra i 1000 metri può fare al presidente del Napoli De Laurentiis: bravo. Saremo per dieci giorni il comune campione d’Italia e ne siamo orgogliosi.

“Stiamo lavorando molto per far si che vada tutto per il meglio. Questo ritiro avrà due momenti: quello celebrativo per la vittoria dello Scudetto e quello operativo. Il ritiro avrà la necessità di ospitare più tifosi allo stadio. Per quest’anno ci siamo concentrati per l’aumento dei posti e per allietare i tifosi in modo diverso. Cambierà in meglio.

“Abbiamo seguito anche noi tutto il campionato, non essendo scaramantici eravamo convinti della vittoria molto prima di voi. Abbiamo vinto quest’anno il premio a Folgarida per il cielo più azzurro: qualcosa quindi sapevamo già. Ci concentreremo sulla creazione della ‘Mela-Aurelia’ (ride ndr). Faccio veramente i complimenti, ammirazione e un po’ di invidia a De Laurentiis: è riuscito a regalare un sogno al suo popolo con lavoro e serietà”.

“È la festa di tifosi. Ci sarà l’area dei calciatori e delle foto, ci saranno anche delle gigantografie dei campioni. E verrà esposta la coppa dello Scudetto. Stiamo organizzando con Valentina De Laurentiis e con Trentino Marketing il giusto tributo ai campioni”.

“Abbiamo più piani: il piano A prevede un afflusso importante, e crediamo che sia quello vincente. Bisogna garantire la sicurezza per squadra e tifosi dal punto di vista sanitario. Dai sopralluoghi e dalle richieste adesso inizia la fase preparatoria”.

