VIDEO/ L’ira di De Laurentiis contro DAZN: “Andatevene a fa***lo, fuori dai co***oni”

Aurelio De Laurentiis furioso contro Dazn. Il Calcio Napoli raddoppia il sorriso, dopo la vittoria contro il Sassuolo è arrivata anche quella contro la Juventus per 2-1 grazie al gol di Raspadori nel finale dopo il rigore fallito da Victor Osimhen. Gli azzurri si rilanciano dunque in classifica, sfruttando lo stop di alcune tra le contendenti per la zona Europa. Gli occhi sulla sfida però sono su un episodio capitato nel pre-partita, protagonista il presidente Aurelio De Laurentiis che in mondovisione si sfoga contro una telecamera di DAZN, a conferma della “guerra” tra il presidente del Napoli e il broadcaster.

De Laurentiis contro DAZN prima di Napoli-Juventus, lo sfogo

Il presidente azzurro da svariati anni sta vivendo una vera e propria lotta contro DAZN, che ha più volte sottolineato tra riunioni e interviste. L’ennesimo atto di questo scontro “infinito” è arrivato ieri in modo molto sorprendete. Nel pre-partita di Napoli-Juventus, il numero uno dei partenopei è stato pizzicato dalle telecamere in uno sfogo alla vista di alcuni operatori di DAZN. L’ira di De Laurentiis ha fatto rapidamente il giro del web e la storia si riempie dell’ennesimo atto, che molto probabilmente non sarà nemmeno l’ultimo.

Le parole del presidente all’arrivo della squadra negli spogliatoi sono eloquenti: “Sky o DAZN? Dazn non ha diritto di fare nulla, quindi andatevene a f****lo, via fuori dai c*****ni. L’arrivo non lo devono fare, non lo devono fare, c***o, DAZN non lo deve fare”.

Come rimarcato poi in diretta da Pierluigi Pardo, durante la telecronaca della sfida, i provvedimenti della società azzurra contro l’emittente sono stati pesanti, tra questi anche l’impossibilità di intervistare dei tesserati del Napoli fino al termine della stagione.