Il programma della 4ª giornata del girone C di Serie C: Avellino e Crotone chiamate al riscatto

Il girone C di Serie C si appresta a vivere un turno infrasettimanale incandescente. Dopo le prime tre giornate i valori non sembrano essere ancora chiari del tutto. Le big Crotone, Benevento e Avellino sono chiamate al riscatto dopo un inizio di campionato da dimenticare (specialmente per i lupi). Le campane Turris e Juve Stabia invece vogliono continuare a stupire, con i corallini primi in solitaria in classifica che vogliono far sognare ancora i tifosi. Il Catania invece vuole confermare le belle cose fatte vedere nelle ultime partite e trascinata da bomber Di Carmine vuole continuare sulla strada intrapresa.

Il programma della 4ª giornata del girone C di Serie C

Il turno si aprirà oggi giovedì 21 settembre 2023 alle 18:30 con la capolista Turris che vuole continuare a stupire tutti e tenterà il colpo gobbo anche sull’insidioso campo del Messina. Allo stesso orario il Benevento ospita la sorpresa Taranto targata Eziolino Capuano mentre a Brindisi andrà in scena un sfida che ha odore di spareggio in zona salvezza tra i pugliesi e il Monterosi. A Sorrento invece va in scena il derby tra i padroni di casa e l’Avellino che è chiamato a fare punti e si affida al neo tecnico Pazienza per risalire la china. Chiude il programma del tardo pomeriggio Latina-Casertana, con gli ospiti che vogliono fare lo sgambetto agli uomini di Di Donato.

Alle 20:45 invece la seconda parte del turno, con la delusione Crotone che deve assolutamente vincere contro l’insidioso Audace Cerignola. Allo stesso orario ci sarà anche il derby pugliese tra Foggia e Virtus Francavilla, con i padroni di casa che vogliono dare continuità al successo di settimana scorsa. Il Catania invece andrà in scena a Monopoli in una trasferta tutt’altro che facile. Chiudono il turno Juve Stabia-Potenza e Picerno-Giugliano.

ASSOCIAZIONI CALCIO RIUNITE MESSINA – SOCIETA’ SPORTIVA TURRIS CALCIO (giovedì 21 settembre 2023 ore 18:30)

BENEVENTO CALCIO – TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 (giovedì 21 settembre 2023 ore 18:30)

BRINDISI FOOTBALL CLUB – MONTEROSI TUSCIA FOOTBALL CLUB (giovedì 21 settembre 2023 ore 18:30)

SORRENTO CALCIO 1945 – UNIONE SPORTIVA AVELLINO 1912 (giovedì 21 settembre 2023 ore 18:30)

LATINA CALCIO 1932 – CASERTANA FOOTBALL CLUB (giovedì 21 settembre 2023 ore 18:30)

FOOTBALL CLUB CROTONE – SOCIETA’ SPORTIVA AUDACE CERIGNOLA (giovedì 21 settembre ore 20:45)

CALCIO FOGGIA 1920 – VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO (giovedì 21 settembre ore 20:45)

SOCIETA’ SPORTIVA MONOPOLI 1966 – CATANIA FOOTBALL CLUB (giovedì 21 settembre ore 20:45)

SOCIETA’ SPORTIVA JUVE STABIA – POTENZA CALCIO (giovedì 21 settembre ore 20:45)

AZ PICERNO – GIUGLIANO CALCIO 1928 (giovedì 21 settembre ore 20:45)