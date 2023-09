Le probabili formazioni di Messina-Turris: Caneo studia il turnover

Alle 18:30 la Turris torna in campo per difendere il primato sull’ostico campo del Messina. In un turno che promette sorprese, essendo anche il primo infrasettimanale, mister Caneo in vista anche della partita di lunedì prossimo contro il Picerno ha in mente un mini turn-over per far rifiatare i protagonisti di queste prime tre giornate. Dall’altra parte il Messina arriva da un riposo (non voluto) di circa 10 giorni a seguito del posticipo della sfida contro il Taranto in programma domenica scorsa.

Messina-Turris le probabili formazioni

Mister Bruno Caneo sembra suggerire che ci sarà un mini turnover per la sfida di questo pomeriggio. Dopo l’inizio di campionato trionfante contro Benevento, Crotone e Sorrento, per alcuni giocatori è il momento di tirare il fiato. Rimane il classico dubbio in porta tra Fasolino e Pagno, col primo che potrebbe spuntarla. In difesa Burgio sostituisce lo squalificato Frascatore. A centrocampo rimane tutto invariato dalla partita di domenica, con Matera confermato al fianco di Scaccabarozzi, aspettando il recupero di Franco (nemmeno convocato). In avanti aria di rivoluzione, De Felice e D’Auria sono pronti a prendere il posto di Giannone e Maniero, mentre sulla fascia sinistra sarà confermato Nocerino.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Miceli, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Matera, Contessa; D’Auria, De Felice, Nocerino.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Il Messina allenato da Modica è pronto a seguire la Turris a specchio con un 3-4-3. I dubbi per il tecnico sono sostanzialmente due e sono legati a Frisenna e Plescia. Il primo in mediana se la gioca fino all’ultimo con Scafetta, mentre la punta centrale è in ballottaggio con Luciani. Proprio l’attaccante ieri ha parlato in conferenza stampa esaltando la Turris definendola tra le top di questo girone C mettendo in guardia i suoi in vista di una difficile sfida. Per i siciliani l’obiettivo è sfatare il taboo corallino, infatti da quando le due squadre sono tornate in Serie C i precedenti parlano di dominio corallino,

MESSINA (3-4-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Tropea; Buffa, Frisenna, Firenze; Emmausso, Plescia, Ragusa.