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Beşiktaş-Lugano: risultato, tabellino, marcatori della partita di Conference League

Il tabellino e i marcatori della partita di UEFA Conference League Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano), valida per la seconda giornata della fase a gironi.
Il tabellino e i marcatori della partita di UEFA Conference League Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano), valida per la seconda giornata della fase a gironi.

Il tabellino e i marcatori della partita di UEFA Conference League Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano), valida per la seconda giornata della fase a gironi.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano), il tabellino e i marcatori

Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano) 2-3: 38′ Aboubakar (B), 52′ Aboubakar (B), 81′ Aliseda (L), 86′ Vladi (L), 90′ Bailly autogol (L)

UEFA Conference League, il calendario della seconda giornata e tutti i tabellini

Giovedì 5 ottobre 2023

Klaksvíkar Ítróttarfelag-LOSC Lille (KÍ Klaksvík–LOSC Lille)

Nogometni Klub Olimpija Ljubljana-Športový Klub Slovan Bratislava (Olimpija Ljubljana–Slovan Bratislava)

Breiðablik Kópavogur-Futbol’nyj Klub Zorja Luhans’k (Breidablik–Zorya Luhansk)

Koninklijke Atletiek Associatie Gent-Moadon Kaduregel Maccabi Tel Aviv (Gent–​​Maccabi Tel-Aviv)

Astana Fýtbol Klýby-Football Club Viktoria Plzeň (Astana–Viktoria Plzeň)

Klubi Futbollistik Ballkani-Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb (Ballkani-Dinamo Zagabria)

Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano)

Fotballklubben Bodø/Glimt-Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bodø/Glimt-Club Brugge)

Alkmaar Zaanstreek-Klub Piłkarski Legia Warszawa (AZ Alkmaar-Legia Warszawa)

Aston Villa Football Club-Hrvatski Športski Klub Zrinjski Mostar (Aston Villa-Zrinjski)

Fudbalski klub Čukarički-Koninklijke Racing Club Genk (Čukarički-Genk)

Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Ferencvárosi Torna Club (Fiorentina-Ferencváros)

Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn-Eintracht Frankfurt (PAOK-Francoforte)

Aberdeen Football Club-Helsingin Jalkapalloklubi (Aberdeen-HJK Helsinki)

Football Club Nordsjælland-Profesionalen Futbolen Klub Ludogorec 1945 (Nordsjælland-Ludogorets)

Football Club Spartak Trnava-Fenerbahçe Spor Kulübü (Spartak Trnava-Fenerbahçe)

Le classifiche dei gironi di UEFA Conference League

Girone A
Slovan Bratislava 6
Lille 4
Klaksvik 1
Olimpija 0

Girone B
Gent 4
Zorya 4
Maccabi Haifa 3
Breidablik 0

Girone C
Viktoria Plzen 6
Ballkani 3
Dinamo Zagabria 3
Astana 0

Girone D
Lugano 4
Brugge 4
Besiktas 1
Bodo/Glimt 1

Girone E
Zrinjski 3
AZ Alkmaar 3
Aston Villa 3
Legia 3

Girone F
Ferencvaros 4
Genk 4
Fiorentina 2
Cukaricki 0


Girone G
PAOK 6
Eintracht 3
HJK 1
Aberdeen 1

Girone H
Fenerbahçe 6
Nordjaelland 3
Ludogorets 3
Spartak Trnava 0

26 ottobre, la terza giornata di UEFA Conference League

18:45 AZ Alkmaar-Aston Villa
18:45 Ballkani-Astana
18:45 Fenerbahce-Ludogorets
18:45 Gent-Breidablik
18:45 Klaksvik-Olimpija Ljubljana
18:45 Lille-Slovan Bratislava
18:45 Lugano-Club Brugge
18:45 Maccabi Tel Aviv-Zorya
21:00 Aberdeen-PAOK
21:00 Bodo/Glimt-Besiktas
21:00 Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen
21:00 Fiorentina-Cukaricki
21:00 Eintracht-HJK
21:00 Genk-Ferencvaros
21:00 Trnava-Nordsjaelland
21:00 Zrinjski-Legia

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Giornalista mancino, azzurro anche nel subconscio, amante dello sport che diventa romantica letteratura.
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