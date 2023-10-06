Il tabellino e i marcatori della partita di UEFA Conference League Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano), valida per la seconda giornata della fase a gironi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano), il tabellino e i marcatori
Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano) 2-3: 38′ Aboubakar (B), 52′ Aboubakar (B), 81′ Aliseda (L), 86′ Vladi (L), 90′ Bailly autogol (L)
UEFA Conference League, il calendario della seconda giornata e tutti i tabellini
Giovedì 5 ottobre 2023
Klaksvíkar Ítróttarfelag-LOSC Lille (KÍ Klaksvík–LOSC Lille)
Nogometni Klub Olimpija Ljubljana-Športový Klub Slovan Bratislava (Olimpija Ljubljana–Slovan Bratislava)
Breiðablik Kópavogur-Futbol’nyj Klub Zorja Luhans’k (Breidablik–Zorya Luhansk)
Koninklijke Atletiek Associatie Gent-Moadon Kaduregel Maccabi Tel Aviv (Gent–Maccabi Tel-Aviv)
Astana Fýtbol Klýby-Football Club Viktoria Plzeň (Astana–Viktoria Plzeň)
Klubi Futbollistik Ballkani-Građanski nogometni klub Dinamo Zagreb (Ballkani-Dinamo Zagabria)
Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Football Club Lugano (Beşiktaş-Lugano)
Fotballklubben Bodø/Glimt-Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging (Bodø/Glimt-Club Brugge)
Alkmaar Zaanstreek-Klub Piłkarski Legia Warszawa (AZ Alkmaar-Legia Warszawa)
Aston Villa Football Club-Hrvatski Športski Klub Zrinjski Mostar (Aston Villa-Zrinjski)
Fudbalski klub Čukarički-Koninklijke Racing Club Genk (Čukarički-Genk)
Associazione Calcio Firenze Fiorentina-Ferencvárosi Torna Club (Fiorentina-Ferencváros)
Panthessalonikeios Athlītikos Omilos Kōnstantinoupolitōn-Eintracht Frankfurt (PAOK-Francoforte)
Aberdeen Football Club-Helsingin Jalkapalloklubi (Aberdeen-HJK Helsinki)
Football Club Nordsjælland-Profesionalen Futbolen Klub Ludogorec 1945 (Nordsjælland-Ludogorets)
Football Club Spartak Trnava-Fenerbahçe Spor Kulübü (Spartak Trnava-Fenerbahçe)
Le classifiche dei gironi di UEFA Conference League
Girone A
Slovan Bratislava 6
Lille 4
Klaksvik 1
Olimpija 0
Girone B
Gent 4
Zorya 4
Maccabi Haifa 3
Breidablik 0
Girone C
Viktoria Plzen 6
Ballkani 3
Dinamo Zagabria 3
Astana 0
Girone D
Lugano 4
Brugge 4
Besiktas 1
Bodo/Glimt 1
Girone E
Zrinjski 3
AZ Alkmaar 3
Aston Villa 3
Legia 3
Girone F
Ferencvaros 4
Genk 4
Fiorentina 2
Cukaricki 0
Girone G
PAOK 6
Eintracht 3
HJK 1
Aberdeen 1
Girone H
Fenerbahçe 6
Nordjaelland 3
Ludogorets 3
Spartak Trnava 0
26 ottobre, la terza giornata di UEFA Conference League
18:45 AZ Alkmaar-Aston Villa
18:45 Ballkani-Astana
18:45 Fenerbahce-Ludogorets
18:45 Gent-Breidablik
18:45 Klaksvik-Olimpija Ljubljana
18:45 Lille-Slovan Bratislava
18:45 Lugano-Club Brugge
18:45 Maccabi Tel Aviv-Zorya
21:00 Aberdeen-PAOK
21:00 Bodo/Glimt-Besiktas
21:00 Dinamo Zagabria-Viktoria Plzen
21:00 Fiorentina-Cukaricki
21:00 Eintracht-HJK
21:00 Genk-Ferencvaros
21:00 Trnava-Nordsjaelland
21:00 Zrinjski-Legia