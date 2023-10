Scandalo scommesse, Fabrizio Corona svela il quarto nome: è Nicola Zalewski della Roma

Fabrizio Corona ha rivelato il quarto calciatore collegato allo scandalo scommesse che si è abbattuto come un fulmine a ciel sereno sul calcio italiano. Dopo quelli conclamati di Fagioli, Zaniolo e Tonali, con questi ultimi due addirittura raggiunti dagli agenti di Polizia a Coverciano mentre erano intenti ad allenarsi con la nazionale italiana, il sito utilizzato dal re dei paparazzi per diffondere i suoi scoop, Dillingernews, ha pubblicato il nuovo nome bollente: si tratta del terzino della Roma Nicola Zalewski, calciatore di origine polacca ma nato a Tivoli il 23 gennaio 2002. Secondo quanto riportato da Fabrizio Corona, non sarebbe certo l’ultimo della lista: sul suo taccuino, infatti, sarebbero presenti ben 50 nomi di calciatori di Serie A, e perfino quelli di tre presidenti di squadre del sud.

Fabrizio Corona svela il quarto nome coinvolto nello scandalo scommesse: è Nicola Zalewski della Roma

Raggiunto da radio Kiss Kiss Napoli, Fabrizio Corona ci ha tenuto a rassicurare i tifosi della Società Sportiva Calcio Napoli, confermando che nessuno dei tesserati appartenenti al club di De Laurentiis è presente tra questi nomi.

Intanto, i media internazionali si sono scatenati sulla vicenda: in Inghilterra ha fatto scandalo infatti la notizia che la stella del Newcastle Sandro Tonali ed il nuovo acquisto dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo siano stati coinvolti in un polverone di questa portata, che rischia seriamente di compromettere la loro carriera. La magistratura è alla frenetica ricerca in queste ore di prove che possano confermare la tesi di Corona, secondo cui i calciatori indagati, ed in particolare Zaniolo, avrebbero addirittura scommesso sulla squadra in cui militavano all’epoca dei fatti. L’ex Roma, leggendo quanto riportato da Dillingernews, avrebbe puntato sui giallorossi in una partita di Coppa Italia mentre era infortunato.

Il commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha raccontato i turbamenti d’umore che sta vivendo il gruppo azzurro da ieri, quando Tonali e Zaniolo hanno lasciato il ritiro scortati dagli agenti delle forze dell’ordine per raggiungere la caserma.