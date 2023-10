È un giorno molto atteso per gli appassionati di calcio, perché oggi si gioca una partita molto importante per le qualificazioni agli Europei: l’Inghilterra contro l’Italia. Entrambe le squadre sono scese in campo con grande determinazione e voglia di vincere, poiché la vittoria potrebbe significare un passaggio chiave per la qualificazione alla fase finale del torneo.

Per coloro che non possono essere presenti allo stadio o preferiscono godersi il match comodamente da casa, ci sono due modi principali per seguirlo: tramite la televisione su Rai Uno e in streaming gratuito.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la Rai ha acquisito i diritti di trasmissione della partita e la trasmetterà su Rai Uno. Questo significa che i fan del calcio italiani potranno godersi lo spettacolo comodamente sul proprio divano, senza dover ricorrere a servizi a pagamento. Basta sintonizzarsi su Rai Uno in tempo per l’inizio della partita per non perdersi neanche un minuto di azione.

Dove vedere Inghilterra-Italia in tv e streaming gratis

Se, però, non hai la possibilità di utilizzare una televisione o preferisci guardare la partita in streaming, la Rai offre anche questa opzione gratuitamente. Sul sito ufficiale della Rai (www.raiplay.it) o tramite l’app RaiPlay, sarà possibile accedere al live streaming della partita. È sufficiente avere una buona connessione internet e un dispositivo compatibile (smartphone, tablet, computer) per poter assistere alla partita in tempo reale, ovunque tu sia.

La Rai è consapevole dell’importanza di questo incontro e si è impegnata a fornire una copertura di qualità, con telecronache esperte e servizi pre e post partita. Pertanto, sia che tu scelga di guardare la partita in TV su Rai Uno o in streaming gratuito su RaiPlay, sarai sicuro di non perderti nessun dettaglio importante del match.

Non c’è dubbio che sia un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di calcio in Italia. L’incontro tra l’Inghilterra e l’Italia è un classico del calcio internazionale e sicuramente assisteremo a una partita emozionante e combattuta. Sarà interessante vedere come i due allenatori schiereranno le squadre e come i giocatori si affronteranno sul terreno di gioco.

Quindi, prendi il telecomando o accendi il tuo dispositivo, prepara la tua bevanda preferita e goditi questo importante match delle qualificazioni agli Europei 2023 tra Inghilterra e Italia. Non importa se segui la partita su Rai Uno in TV o in streaming gratuito su RaiPlay, l’importante è non perdertela!