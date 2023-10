Turris-Juve Stabia, aperto il settore ospiti ma biglietti vietati ai residenti a Castellammare

In mattinata sono arrivate importanti novità sulla questione legata tifosi in vista della sfida tra Turris e Juve Stabia. Infatti la trasferta non è completamente vietata agli ospiti. Dalle ultime news arrivate dal GOS, i tifosi della Juve Stabia non residenti a Castellammare di Stabia potranno raggiungere l’impianto dell’Amerigo Liguori sabato sera. Naturalmente non ci sarà il clima che ci si potrebbe avere senza le limitazioni di tifo in un derby infuocato come questo, però è già un passo avanti rispetto alle ultime stagioni. Infatti il derby dal ritorno in C della Turris non ha mai visto entrambe le tifoserie sugli spalti, vietando categoricamente la trasferta ai tifosi ospiti di turno.

Il comunicato in merito alla presenza dei tifosi ospiti per Turris-Juve Stabia

Questo è il comunicato arrivato pochi minuti fa su cui vengono elencate tutte le modalità di vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti in vista del derby di sabato sera in programma alle 20:45. Ecco la nota ufficiale: “La S.S. Turris Calcio comunica che, al termine della riunione G.O.S., in occasione della gara tra Turris e Juve Stabia di sabato alle ore 20.45, è stato indetto il divieto di vendita biglietti per il settore ospiti a tutti coloro che risiedono nella città di Castellammare di Stabia. I non residenti nella città di Castellammare di Stabia potranno acquistare, al prezzo di 8 euro + diritti di prevendita, il biglietto sul sito Etes”.

Per i tifosi di casa invece come abbiamo pubblicato nella giornata di ieri è stata posta la giornata corallina. Con l’abbassamento dei prezzi rispetto alle altre sfide ma dovranno pagare anche gli abbonati.