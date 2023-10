Pagliuca in conferenza: “Ho detto ai miei di aggredire la Turris. Giocheremo per i tifosi”

Domani alle 20:45 all’Amerigo Liguori spazio al derby tra Turris e Juve Stabia. Gli ospiti arrivano a questa sfida con il primato in classifica grazie anche ai solo due gol subiti in campionato e il tabellino che recita ancora zero sconfitte in otto giornate. Ai microfoni della stampa locale oggi in conferenza stampa per la Juve Stabia si è presentato il tecnico Guido Pagliuca che ha presentato la sfida di domani, tra il tema tifosi e le varie situazioni di alcuni giocatori che sono ancora in dubbio per la super partita.

Le parole di Guido Pagliuca prima di Turris-Juve Stabia

Il tecnico della capolista apre la conferenza parlando della situazione legata all’assenza dei propri tifosi residenti a Castellammare di Stabia: “Giocheremo per loro, per cercare di regalare una soddisfazione alla nostra gente. Ci dispiace non averli, ma in questi giorni abbiamo avuto modo di comprendere quanto tengano a questa partita. La partita di domenica ha generato entusiasmo e noi vogliamo regalare il massimo impegno. È una partita importante per il nostro percorso. Non dobbiamo fare niente di diverso di quanto fatto finora, ma dobbiamo essere consapevoli che è un derby e i tifosi ci tengono. Con la massima umiltà e l’atteggiamento lotteremo sul campo”.

Il commento sulla Turris: “Affrontiamo una Turris che viene da un successo importante, che ha una buona ossatura di squadra, al di la’ di qualche assenza. Sarà una bella sfida, da vivere con intensità. Dobbiamo giocarla con mente sgombra e di aggredire tanto i corallini quando saranno in possesso di palla. L’importante sarà anche quello di divertirci quando avremo noi il pallone tra i piedi”.

Il punto degli infortunati: “Mignanelli e Gerbo saranno provati oggi nella rifinitura e poi decideremo con loro. L’unica assenza certa è quella di Bentivegna, ahimè si è di nuovo infortunato e dovremo seguirlo passo dopo passo nel suo recupero”.