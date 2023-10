DAZN trasmetterà in chiaro 5 partite della Serie A: come funziona il “Try & Buy”

DAZN trasmetterà in chiaro 5 partite della Serie A. L’emittente ha ottenuto i diritti della Serie A per le prossime cinque stagioni, con la partecipazione di Sky che trasmetterà tre partite per ogni giornate di campionato, e per attirare nuovi potenziali clienti ha scelto la formula del Try & Buy, prova e poi acquista, se ti piace.

DAZN trasmetterà in chiaro 5 partite della Serie A

La novità è stata resa nota da Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, che ha parlato al Sole 24 Ore. DAZN trasmetterà in chiaro 5 partite della Serie A per ogni stagione, un modo sì per dare l’opportunità agli appassionati di guardare un contenuto in modalità free, ma soprattutto attirare nuovi clienti e gli scettici che non sono convinti della bontà dello streaming.

Sarà questa l’unica e sola possibilità di guardare le partite della Serie A gratis. L’altra ipotesi, quella che prevedeva che una emittente potesse trasmettere in chiaro alcune gare, è stata accantonata prima ancora di intavolare una trattativa vera e propria. In tal senso vi era stato un interesse di Mediaset che tuttavia non è stato neanche calcolato da DAZN.

Il “Try & Buy” sperimentato anche in Spagna

Questo modello è stato seguito da DAZN per esempio in Spagna, dove ha trasmesso in chiaro su TikTok niente di meno che Real Madrid – Barcellona, la partita più importante della Liga e tra i match sicuramente più attesi al mondo. Oltre ad attirare un’enorme attenzione, DAZN si è rivolta soprattutto al pubblico più giovane cercando di avvicinarlo maggiormente al mondo del calcio.