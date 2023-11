La partita di calcio del campionato di Serie C tra Gubbio e Cesena, in programma oggi domenica 5 novembre 2023, sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, potrete seguire la partita su Sky Sport. L’emittente televisiva ha i diritti per trasmettere tutte le partite di campionato di Serie C e quindi potrete sintonizzarvi su Sky Sport per godervi l’incontro tra Gubbio e Cesena comodamente dal vostro divano.

DIRETTA/ Gubbio-Cesena: LIVE streaming, dove vederla in tv

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, anche Sky Sport offre questa possibilità attraverso la sua piattaforma di streaming online, Sky Go. Basterà collegarsi al sito o all’app di Sky Go, effettuare il login con le proprie credenziali e cercare la sezione dedicata al calcio. Qui potrete trovare lo streaming in diretta della partita tra Gubbio e Cesena.

Inoltre, ci potrebbero essere anche altre piattaforme di streaming che trasmettono le partite di Serie C, come ad esempio DAZN o Rai Play. Vi consiglio di controllare anche queste opzioni per essere sicuri di non perdervi l’incontro.

In conclusione, per vedere la partita tra Gubbio e Cesena, valida per il campionato di Serie C, potrete sintonizzarvi su Sky Sport sia in televisione che in streaming tramite Sky Go. Buona visione!