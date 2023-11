I fan del calcio di tutto il mondo sono in trepidante attesa per la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Newcastle, in programma oggi martedì 7 novembre 2023. Mentre l’emozione sale, molti tifosi si stanno domandando dove poter seguire l’evento in diretta televisiva o in streaming online.

Per i telespettatori italiani, la partita sarà trasmessa in diretta su diverse piattaforme. Prima di tutto, si potrà seguir la partita in tv su Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione della Champions League in Italia. Gli abbonati a Sky Sport potranno sintonizzarsi sul canale dedicato alla Champions League per godere della partita tra Borussia Dortmund e Newcastle senza problemi.

Dove vedere Borussia Dortmund-Newcastle in tv e streaming gratis

Per coloro che non sono abbonati a Sky Sport, esiste comunque la possibilità di vedere la partita in streaming. Infatti, Sky offre il servizio Sky Go, che consente agli abbonati di accedere ai contenuti della propria offerta televisiva su dispositivi come smartphone, tablet e PC. Basta scaricare l’applicazione Sky Go e accedere con le proprie credenziali per godersi la partita ovunque ci si trovi.

Ma cosa succede se non si è abbonati a Sky Sport e si desidera comunque seguire il match in diretta? In questo caso, la soluzione può essere rappresentata dalle piattaforme di streaming gratuito. Esistono diversi siti web che offrono la visione dei contenuti sportivi in streaming, tra cui Rojadirecta, LiveTV e First Row Sports. Tuttavia, è importante sottolineare che la visione di questi siti potrebbe non essere legale e potrebbe violare i diritti d’autore. Pertanto, si consiglia di procedere con cautela.

In conclusione, ci sono diverse opzioni disponibili per seguire la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Newcastle in tv e in streaming. Per gli abbonati a Sky Sport, la trasmissione in diretta su Sky sarà la soluzione migliore. In alternativa, l’utilizzo del servizio Sky Go consente di vedere la partita su dispositivi mobili. Infine, per coloro che non sono abbonati