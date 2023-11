La Champions League è uno degli event sportivi più attesi seguiti a livello mondiale. Le squadre che vi partecipano rappresentano il meglio del calcio europeo e le partite sono sempre ricche di emozioni e colpi di scena.

Questa sera, martedì 7 novembre 2023, si terrà un interessante match tra Shakhtar Donetsk e Barcellona. Entrambe le squadre sono estremamente competitive e daranno il massimo per ottenere una vittoria.

Per coloro che amano seguire il calcio in televisione, la partita sarà trasmessa in diretta su diversi canali televisivi. In particolare, potrete sintonizzarvi su Sky Sport 1, canale 201 di Sky, per seguire l’intero incontro.

Dove vedere Shakhtar Donetsk – Barcellona in tv e streaming gratis

In alternativa, se preferite seguire la partita in streaming, è possibile farlo gratuitamente attraverso la piattaforma Sky Go. Questo servizio è riservato agli abbonati Sky e consente loro di accedere ai contenuti sportivi in streaming su diversi dispositivi come smartphone, tablet e computer.

Per fruire di Sky Go, è necessario aver sottoscritto un abbonamento a Sky e registrarsi sul sito ufficiale. Una volta completata la registrazione, potrete scaricare l’app Sky Go sul vostro dispositivo preferito e godervi la partita in diretta ovunque vi troviate, anche in mobilità.

Quindi, sia che decidiate di guardare la partita di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Barcellona in tv o in streaming, avrete la possibilità di tifare per la vostra squadra preferita comodamente da casa o in qualsiasi altro luogo.

Vi ricordiamo che l’incontro avrà luogo questa sera, martedì 7 novembre 2023, con calcio d’inizio previsto per le ore 18:55. Non perdete l’occasione di assistere a uno spettacolo di grande calcio tra due squadre di livello internazionale.