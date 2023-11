La partita di Serie C tra Trento e Arzignano, in programma oggi 11 novembre 2023, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming gratuito su Sky Sport.

Per coloro che sono abbonati a Sky Sport, potranno seguire l’incontro in diretta sul canale dedicato alla Serie C, che solitamente si trova nella numerazione 267. Sarà possibile vedere la partita anche tramite l’applicazione Sky Go, accessibile sia da smartphone che da tablet o computer.

Dove vedere Trento-Arzignano in tv e streaming gratis

Per chi non è abbonato a Sky Sport, esiste la possibilità di seguire il match in streaming gratuito sul sito ufficiale della Lega Italiana Serie C (www.lega-pro.it). Sul sito, sarà presente il link per la diretta streaming dell’incontro tra Trento e Arzignano.

Inoltre, è possibile che la partita venga trasmessa anche su altri canali sportivi, come ad esempio DAZN o Mediaset Premium. In tal caso, è consigliabile controllare la programmazione televisiva per verificare se la partita sarà disponibile su questi canali.

Quindi, per gli appassionati di calcio che desiderano seguire la partita di Serie C tra Trento e Arzignano, ci sarà la possibilità di farlo sia su Sky Sport, se si è abbonati, sia in streaming gratuito sul sito ufficiale della Lega Italiana Serie C.