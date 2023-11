La Serie C italiana è diventata sempre più popolare negli ultimi anni, attrarre sempre più appassionati del calcio. In questa stagione, la Juventus Under 23 e la Carrarese sono due squadre che si contendono la vetta della classifica, e il loro incontro è diventato un evento molto atteso dagli appassionati.

Se sei un tifoso di una delle due squadre o semplicemente un appassionato di calcio che non vuole perdersi questa partita, ecco dove potrai seguirne la diretta in tv e in streaming.

Per gli abbonati Sky Sport, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie C, il canale dedicato ai match della terza serie italiana. Potrai goderti la partita in alta definizione e con commento in italiano. Se possiedi un abbonamento a Sky Sport, non dovrai pagare alcun costo aggiuntivo per accedere a questa diretta.

Se, invece, non sei abbonato a Sky Sport, avrai la possibilità di seguire la partita in streaming gratuito tramite Sky Go, il servizio online di streaming offerto dalla piattaforma Sky. Sarà sufficiente scaricare l’app Sky Go sul tuo dispositivo mobile, effettuare il login con le credenziali del tuo abbonamento a Sky Sport e selezionare il canale Sky Sport Serie C per goderti la diretta della partita.

Inoltre, potrai anche seguire la partita in streaming gratuito sul sito ufficiale della Lega Pro, la federazione che gestisce la Serie C italiana. Sul loro sito, solitamente, vengono messi a disposizione dei link per lo streaming delle partite più importanti della giornata. Ti basterà cercare il link della partita Juventus Under 23-Carrarese e potrai goderti la diretta gratuitamente.

Ricordiamo inoltre che questi servizi sono disponibili solo per gli spettatori in Italia. Se ti trovi all’estero e desideri seguire la partita, potrebbe essere necessario utilizzare un servizio VPN per sbloccare il contenuto geograficamente limitato.

In conclusione, se sei un appassionato di calcio e vuoi vedere la partita tra la Juventus Under 23 e la Carrarese in Serie C, avrai diverse opzioni a tua disposizione per seguirla in tv e in streaming gratuito su Sky Sport e Sky Go, o tramite lo streaming offerto dal sito della Lega Pro. Assicurati di avere una buona connessione internet e goditi il match!