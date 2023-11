Oggi 20 novembre 2023 si disputerà la partita Vis Pesaro dal 1898-Torres, valida per il campionato italiano di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,30. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE VIS PESARO-TORRES DIRETTA LIVE STREAMING, CRONACA, CANALE TV GRATIS

PARTITA: Vis Pesaro dal 1898-Torres

DATA INCONTRO: 20 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,30

COMPETIZIONE: Serie C italiana

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

