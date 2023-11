Oggi 27 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Bologna Football Club 1909-Torino Football Club, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20,45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Bologna Football Club 1909-Torino Football Club live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Bologna Football Club 1909-Torino Football Club

DATA INCONTRO: 27 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 20,45

COMPETIZIONE: Serie A

CANALE DIRETTA TV: DAZN

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: DAZN, Now Tv

Il Bologna questa sera cercherà la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche in campionato (quinta se si conta quella ottenuta in Coppa Italia). I felsinei in questo avvio di stagione hanno ceduto al Dall’Ara solo contro il Milan (0-2), ma sono riusciti a fermare sul pari addirittura i campioni d’Italia in carica del Calcio Napoli. Oggi affronteranno un Torino alla ricerca di ambizioni importanti: i granata distano solo due punti dai rossoblu, e vincendo si porterebbero a -1 dalla zona europea. Una partita che potrebbe consegnare ad una delle due la possibilità di sognare qualcosa in più rispetto ad una salvezza tranquilla.