Benfica-Inter, dove vederla in tv, live streaming, formazioni, cronaca

Oggi 29 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Sport Lisboa e Benfica-Football Club Internazionale Milano Inter, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

PARTITA: Sport Lisboa e Benfica-Football Club Internazionale Milano

DATA INCONTRO: 29 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 21

COMPETIZIONE: UEFA Champions League, fase a gironi

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Benfica-Inter, le probabili formazioni

Benfica: Trubin; Aursnes, Otamendi, António Silva, Morato; João Neves, Florentino; Di Maria, Kökçü, Rafa; Tengstedt

Indisponibili: Bah (piede), Guedes (muscolare), Neres (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Inter: Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Klaassen, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Alexis Sánchez, Arnautović

Indisponibili: Bastoni (coscia), Pavard (ginocchio), Dumfries (coscia)

Diffidati: Asllani, Mkhitaryan

