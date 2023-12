Dove vedere Newcastle-Milan live streaming, tv, Sky, cronaca gratis

Se sei un appassionato di calcio, non puoi perderti l’emozionante partita di UEFA Champions League tra Newcastle e Milan, in programma oggi, 13 dicembre 2023. In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni necessarie su come guardare la partita sia in TV che in streaming, gratuitamente e anche su Sky Sport.

Per quanto riguarda la trasmissione in TV, puoi sintonizzarti su Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione della UEFA Champions League. Sky Sport è disponibile tramite satellite o via cavo, e potrai trovare il canale dedicato alla partita sulle guide TV. Assicurati di controllare gli orari esatti della partita, poiché potrebbero esserci cambiamenti dell’ultima ora.

Se preferisci seguire la partita in streaming, hai diverse opzioni gratuite a disposizione. Una delle piattaforme più popolari per lo streaming di eventi sportivi è RaiPlay. RaiPlay è l’applicazione multimediale della RAI, che offre trasmissioni in streaming dei canali RAI, compresi gli eventi sportivi. Verifica se la partita sarà trasmessa su Rai 1 o Rai 2, e potrai guardare la partita gratuitamente sul sito web o sull’app RaiPlay.

In alternativa, puoi anche considerare l’utilizzo di servizi di streaming legali come DAZN o Amazon Prime Video, che potrebbero avere i diritti di trasmissione della UEFA Champions League. Controlla se queste piattaforme offrono la partita tra Newcastle e Milan nella loro programmazione e, nel caso, potrai guardare la partita in diretta streaming previa sottoscrizione mensile o annuale.

Infine, ricorda che alcuni bookmaker online potrebbero offrire la possibilità di guardare in streaming alcune partite, inclusa la UEFA Champions League, previa registrazione e deposito. Potresti dover scommettere un importo minimo, ma potrai accedere allo streaming gratuito della partita.

Ora che sei a conoscenza delle diverse opzioni per guardare la partita di UEFA Champions League tra Newcastle e Milan, non devi fare altro che preparare i tuoi snack preferiti, sistemarti comodamente sul divano e goderti l’emozione del calcio europeo. Buona visione!