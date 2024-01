Juventus-Salernitana, dove vederla in tv e live streaming gratis

La partita di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana, in programma oggi 4 gennaio 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5. La rete generalista italiana ha acquisito i diritti di trasmissione per questo evento sportivo e permetterà a tutti i telespettatori di seguire l’importante sfida.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, è possibile utilizzare la piattaforma Mediaset Play, il servizio di streaming di Mediaset. Attraverso Mediaset Play, sarà possibile guardare la partita in tempo reale e gratuitamente, grazie alla modalità streaming offerta dalla piattaforma.

Per accedere alla diretta streaming, gli utenti dovranno collegarsi al sito web di Mediaset Play o scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo mobile. Sarà quindi sufficiente creare un account gratuito per poter accedere al contenuto, inclusa la partita Juventus-Salernitana di Coppa Italia.

Questa opportunità fornita da Canale 5 e Mediaset Play permette a tutti gli appassionati di calcio di godersi il match in piena libertà, sia che si trovino davanti al televisore o preferiscano seguire la partita in streaming tramite dispositivi come smartphone, tablet o computer.

La Juventus, una delle squadre più forti e vincenti d’Italia, si troverà di fronte alla Salernitana, una società calcistica che sta cercando di ottenere buoni risultati e di emergere nel panorama calcistico italiano. Questa partita di Coppa Italia rappresenta quindi un’importante occasione per entrambe le squadre, che cercheranno di ottenere una vittoria per proseguire nella competizione.

In sintesi, la partita Juventus-Salernitana di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5 e sarà possibile seguirla in streaming gratuito attraverso Mediaset Play. I tifosi di entrambe le squadre e gli appassionati di calcio avranno la possibilità di godersi questo emozionante match, in cui la posta in palio è molto alta.