Coppa, conclusi gli ottavi: quarti senza i campioni d’Italia e i detentori

Coppa Italia, conclusi gli ottavi: il quadro e le date dei quarti di finale

Con la vittoria della Juventus ai danni della Salernitana, si sono chiusi gli ottavi di finale dell’edizione 2023/2024 di Coppa Italia. I campioni d’Italia in carica del Calcio Napoli hanno abbandonato la competizione lo scorso 19 dicembre, subendo una vera e propria umiliazione allo stadio Diego Armando Maradona dal Frosinone (0-4).

Un vero peccato, perché gli uomini di Walter Mazzarri avrebbero incontrato ai quarti di finale proprio la Vecchia Signora, in quello che sarebbe stato un nuovo capitolo dell’infinita sfida con i bianconeri.

Questo il quadro definitivo dei risultati maturati agli ottavi di finale di Coppa Italia:

LAZIO-GENOA 1-0

FIORENTINA-PARMA 6-3 dcr

SSC NAPOLI–FROSINONE 0-4

INTER-BOLOGNA 1-2 dts

MILAN-CAGLIARI 4-1

ATALANTA-SASSUOLO 3-1

ROMA-CREMONESE 2-1

JUVENTUS-SALERNITANA 6-1

Questi invece gli abbinamenti e le date dei quarti di finale, che si disputeranno sempre in gara unica:

FIORENTINA-BOLOGNA – martedì 9 gennaio, ore 21

MILAN-ATALANTA – mercoledì 10 gennaio, ore 21

LAZIO-ROMA – mercoledì 10 gennaio, ore 18

JUVENTUS-FROSINONE – giovedì 11 gennaio, ore 21

La competizione andrà poi in letargo fino ad aprile, quando si disputeranno le semifinali in gare di andata e ritorno. Fiorentina e Lazio, dunque, giocheranno una partita in più rispetto a Napoli e Inter prima della partenza per l’Arabia Saudita, dove le quattro squadre si contenderanno la rinnovata Supercoppa Italiana.

In quell’occasione, gli azzurri se la vedranno con la Fiorentina (18 gennaio), mentre i nerazzurri affronteranno i biancocelesti (19 gennaio). Le due vincenti, si sfideranno il 22 nella finalissima che consegnerà il trofeo.