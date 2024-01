La partita tra Liverpool e Fulham di EFL Cup di oggi 10 gennaio 2024 è un evento molto atteso dagli appassionati di calcio. Per coloro che vogliono vedere questa partita emozionante, ci sono diverse opzioni disponibili per la visione in tv e in streaming gratuito, incluso il servizio di streaming DAZN.

Per quanto riguarda la visione in TV, molte emittenti trasmetteranno questa partita in diretta. In Italia, ad esempio, potrete sintonizzarvi su Sky Sport, il quale detiene i diritti di trasmissione della EFL Cup. Controllate la guida TV del vostro provider per trovare il canale corretto.

Per coloro che preferiscono lo streaming online gratuito, DAZN offre la possibilità di vedere la partita in streaming, inclusa la EFL Cup. DAZN è un servizio di streaming sportivo che trasmette varie competizioni, tra cui anche questa coppa. Tuttavia, per poter usufruire di DAZN, è necessario disporre di una registrazione sul loro sito web e di una sottoscrizione al servizio. Si consiglia di visitare il sito di DAZN per informazioni più dettagliate su come accedere al servizio.

Liverpool-Fulham, dove vederla in live streaming gratis, tv, cronaca

Altri servizi di streaming gratuiti potrebbero anche trasmettere la partita, come alcune piattaforme di social media o siti web che offrono streaming sportivo gratuito. Tuttavia, bisogna fare attenzione alle fonti non ufficiali, poiché potrebbero violare le leggi sul copyright e mettere a rischio la sicurezza del proprio dispositivo.

In conclusione, per vedere la partita Liverpool-Fulham di EFL Cup in programma oggi 10 gennaio 2024, ci sono diverse opzioni disponibili sia per la visione in tv che nello streaming online. Sintonizzatevi sul vostro canale sportivo preferito o registratevi su DAZN per accedere alla partita in modo legale e sicuro.