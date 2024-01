Lazio-Roma, dove vederla in live streaming gratis, tv, cronaca

Dove vedere la partita Lazio-Roma di Coppa Italia in programma oggi 10 gennaio 2024 in TV e streaming gratis anche su Mediaset

È una delle partite più attese della Coppa Italia e del campionato italiano, il Derby della Capitale tra la Lazio e la Roma. Entrambe le squadre sono note per la loro accanita rivalità, che rende questo incontro particolarmente emozionante per i tifosi di entrambe le squadre. Se non riesci ad assistere alla partita allo stadio, ecco come potrai guardarla comodamente da casa tua in TV o in streaming attraverso i canali di Mediaset.

La partita Lazio-Roma di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Canale 5, il principale canale televisivo italiano, che si aggancia al segnale del digitale terrestre. Puoi quindi sintonizzarti sul canale 1 del tuo televisore per seguire l’incontro, che avrà inizio alle ore 21:00.

Se preferisci seguire la partita in streaming, puoi farlo attraverso il sito ufficiale di Mediaset, la piattaforma online di Rai che permette di guardare i programmi trasmessi in TV in diretta o in modalità on-demand. Basterà collegarsi al sito mediaset.it e seguire le istruzioni per registrarsi gratuitamente e accedere al servizio di streaming. Una volta registrato, potrai cercare il canale Rai 1 e guardare la partita in tempo reale dal tuo computer, smartphone o tablet.

Inoltre, per coloro che sono abbonati a Mediaset Premium, è possibile guardare la partita Lazio-Roma anche attraverso il servizio di streaming di Mediaset, chiamato Mediaset Play. Questo servizio offre la possibilità di vedere in diretta o in modalità on-demand i programmi trasmessi sui canali del gruppo Mediaset, tra cui Italia 1, Rete 4 e Canale 5. Per usufruire di questo servizio, è necessario essere abbonati a Mediaset Premium e registrarsi sul sito ufficiale di Mediaset Play.

In conclusione, se non potrai assistere alla partita Lazio-Roma di Coppa Italia allo stadio, avrai comunque la possibilità di seguirla comodamente da casa tua tramite la trasmissione in diretta su Rai 1 o attraverso i servizi di streaming offerti da RaiPlay e Mediaset Play. Non perdere l’occasione di tifare e goderti uno dei derby più appassionanti del calcio italiano!