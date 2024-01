L’indizio di mercato: l’Entella esclude Tascone dai convocati, la Turris è sempre più vicina

La Turris entra in una decisiva settimana di mercato, i corallini dopo la brutta sconfitta contro il Crotone e l’appello sul mercato fatto da Bruno Caneo in conferenza stampa, sono intenzionati a schiacciare accelerare alcune trattative di mercato per dare le giuste pedine al tecnico sardo per il suo scacchiere tattico. Proprio su questo fronte da Chiavari arrivano delle buone notizie sul centrocampista Simone Tascone, uno degli obiettivi del direttore Rosario Primicile per rafforzare la rosa corallina a centrocampo.

Tascone-Turris, il matrimonio bis è vicino, la conferma dell’Entella

Simone Tascone quest’estate era uno degli obiettivi principali della mediana corallina, ma complice la volontà di Gennaro Volpe (ex allenatore dell’Entella) la trattativa sfumò. A distanza di sei mesi a Chiavari il tecnico è cambiato con l’arrivo di Gallo che non ha mai avuto uno splendido rapporto calcistico col mediano campano, relegandolo spesso alla panchina e da ruolo di rincalzo a partita in corso. Oggi pomeriggio nella sfida contro il Pineto, per la seconda volta di fila Simone Tascone non figura nemmeno sulla panchina dei biancoazzurri. Un indizio netto che l’avventura del centrocampista in Liguria è agli sgoccioli, con l’ex Casertana pronto a cambiare casacca.

La Turris in settimana ha lavorato molto su questa trattativa anche perché il centrocampista è un ruolo su cui Caneo ha fatto pressione durante queste settimane e dunque il calciatore potrebbe arrivare anche senza la cessione di Matera. Anche Simone Tascone sarebbe felice di ritrovare il suo ex allenatore e la piazza che lo ha reso grande in Serie C e dunque ci sono tutti i presupposti per un “Tascone bis”. Saranno decisivi dunque i prossimi giorni, con le due squadre che dovrebbero di nuovo sedersi allo stesso tavolo ed arrivare ad una soluzione che possa fare felici tutti.