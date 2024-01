Le probabili formazioni di Sorrento-Turris: dubbi in attacco per Caneo

La Turris oggi alle 14:00 è chiamata al riscatto dopo la sfida contro il Crotone persa per 0-4. I corallini dovranno però fronteggiare il Sorrento, una delle squadre più in forma del momento nel girone C. Gli uomini di Maiuri infatti grazie ad una serie di risultati si sono portati dalla zona play-out a quella play-off. Rimane però l’alibi del rinvio sulla sfida visto che la neve ha colpito molto violentemente nella giornata di ieri la città di Potenza, campo “di casa” del Sorrento in questa stagione per colpa dell’indisponibilità dello Stadio Italia.

Le probabili formazioni di Sorrento-Turris

I corallini si presentano con Marcone in porta, difesa a tre composta dal rientrante Maestrelli, Esempio ed uno tra Burgio e Frascatore (ballottaggio da 50-50). A centrocampo pochi dubbi con il quartetto composto da Cum, Franco, Scaccabarozzi e l’ex Brindisi, Nicolao. In avanti invece i dubbi sono tanti, Nocerino è ancora out e dunque pronto D’Auria. Mentre Giannone, Maniero e De Felice si giocano due maglie. Con l’ex Paganese che è pronto sia a scalare sulla fascia che giocare centrale, nel caso in cui ci fosse Giannone.

TURRIS (3-4-3): Marcone, Maestrelli, Esempio, Burgio; Cum, Scaccabarozzi, Franco, Nicolao, D’Auria, Maniero, De Felice.

Il Sorrento avrà alcune assenze come quelle di La Monica, infortunato, assente anche De Francesco, squalificato per doppia ammonizione, così come Chiricallo. Ci sono pochi dubbi e tante certezze per il tecnico Maiuri che continua sulla strada del suo 4-3-3 offensivo e spregiudicato per colpire la Turris con abili ripartenze e col gioco palla a terra. Nell’undici titolare anche l’ex Loreto, con la Turris dal 2020 al 2022z

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Vitiello, Messori, Cuccurullo; Badje, Ravasio, Vitale.