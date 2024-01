Clamoroso in casa Turris: Raffaele ci ripensa all’ultimo, testa a testa Menichini-Gautieri

Ha del clamoroso quanto successo in serata in casa Turris. Dopo l’esonero nel pomeriggio di Bruno Caneo, i corallini erano sicuri di mettere sotto contratto Giuseppe Raffaele, ma il tecnico siciliano dopo il primo incontro con la società ci ha ripensato, rifiutando la proposta e rendendo nullo l’accordo già trovato con la Turris. Situazione complicatissima ora, visto che sabato sera c’è l’importante scontro in casa contro il Messina che vale tanto in zona play-out. Il testa a testa è ora su due nomi, il primo Carmine Gautieri mentre il secondo è a sorpresa Leonardo Menichini, rimane però sullo sfondo anche Raffaele Di Napoli.

Dietrofront Raffaele, ora la palla passa a Gautieri o Menichini

Dopo il dietrofront di Giuseppe Raffaele, sulla panchina della Turris c’è da sciogliere il rebus. In pole secondo le ultime c’è il tandem Gautieri-Menichini, con il secondo leggermente favorito. Con Gautieri il ragionamento è più ampio, una scelta quasi romantica, visto che il tecnico è stata una bandiera corallina negli inizi anni 90, i dubbi su di lui però sono sulle ultime esperienze e il suo modo di giocare, molto spregiudicato, stile Caneo.

Il secondo nome è quello di Leonardo Menichini, l’ex tecnico del Monterosi (ultima squadra allenata), sembra leggermente in testa (nonostante fino a questa mattina era ben dietro rispetto Raffaele e Di Napoli). Anche lui patito di difesa a 3 con il suo classico 3-5-2. Allenatore d’esperienza che può mantenere ben salda la testa dello spogliatoio. Rimane sullo sfondo anche Raffaele Di Napoli, uno dei primi nomi sondati nella giornata di ieri. La scelta arriverà sicuramente a breve, con la dirigenza corallina che entro dopodomani scioglierà il dubbio annunciando il tecnico che prenderà il posto di Bruno Caneo sulla panchina della Turris.