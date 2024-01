Turris-Messina, al via la prevendita dei biglietti: prezzi ribassati in tutti i settori

Al via la prevendita dei biglietti per Turris-Messina

Biglietti Turris-Messina. La Turris dopo questa turbolenta settimana è pronta a ritornare in campo e sabato sera alle 20:45 all’Amerigo Liguori ci sarà un’importantissima partita in chiave classifica contro il Messina. Sulla panchina corallina ci sarà l’esordio di Leonardo Menichini che ha preso il posto di Bruno Caneo (esonerato dopo la sfida contro il Sorrento). Occhi anche per il giovane Laurens Serpe che sarà con tutta probabilità nell’undici iniziale per sabato sera, arrivato in prestito dallo Spezia. Nel mentre la Turris per avvicinare più tifosi allo stadio ha ridotto i prezzi dei tagliandi per la “sfida salvezza”.

Al via la prevendita di Turris-Messina

Questo è il comunicato della società corallina in merito ai tagliandi per la sfida di sabato sera alle ore 20:45, che sarà anche l’esordio di Leonardo Menechini sulla panchina corallina:“La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dalle ore 10, saranno in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la 23esima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Messina in programma sabato 27 gennaio alle ore 20,45.

Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino.

Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 10 + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Donne e Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 5 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 12 euro

Ridotto Donne e Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 7 euro

Le donne e gli under 12, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori”.