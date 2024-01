Dove vedere Fulham-Liverpool in streaming e tv gratis, cronaca, live

Oggi, 24 gennaio 2024, si terrà un’emozionante partita di EFL Cup tra Fulham e Liverpool. Per tutti gli appassionati di calcio che vogliono godersi questo match, ecco dove poterlo vedere in TV e in streaming gratuitamente, inclusa la possibilità di utilizzare DAZN.

In Italia, la partita EFL Cup Fulham-Liverpool sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canale 201 del satellite Sky. La copertura inizia alle 21:00, con il calcio d’inizio previsto per le 21:15. Gli abbonati Sky potranno godersi tutto il match comodamente dal proprio divano.

Inoltre, se non si è abbonati a Sky, esiste la possibilità di accedere alla partita in streaming tramite NOW TV, il servizio di streaming di Sky. Basta accedere al sito nowtv.it e attivare un abbonamento giornaliero per la visione dei canali sportivi. In questo modo, si potrà guardare Fulham-Liverpool in diretta streaming sul proprio dispositivo preferito, come computer, smartphone o smart TV.

Se si è abbonati a DAZN, la piattaforma di streaming sportiva, eccellente opzione per seguire la EFL Cup. Infatti, grazie all’accordo tra DAZN e Sky, sarà possibile guardare la partita anche su DAZN. Basta accedere all’app DAZN e cliccare su “EFL Cup” per seguire la partita in diretta. DAZN consente anche di rivedere la partita in seguito, se ne aveste perso una parte.

Per coloro che non sono abbonati a Sky, NOW TV o DAZN, esiste l’opzione di utilizzare servizi di streaming gratuiti come Rojadirecta, Livetv.sx o Hesgoal. Questi siti offrono generalmente la possibilità di guardare le partite di calcio in streaming, ma è consigliabile utilizzare tali servizi con cautela, poiché possono essere illegali o di qualità inferiore.

In conclusione, c’è una vasta gamma di opzioni per vedere la partita EFL Cup Fulham-Liverpool in TV e in streaming oggi, 24 gennaio 2024. Che siate abbonati a Sky, NOW TV, DAZN o cercate una soluzione gratuita, non mancano le possibilità per non perdervi l’azione sul campo. Quindi, mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo!