Napoli, in uscita Ostigard: il Genoa spinge per il suo ritorno in rossoblu, le cifre

Il Calcio Napoli prosegue nei suoi movimenti di mercato sia in entrata che in uscita. Il probabile arrivo di Nehuen Perez alla corte di Mazzarri è verosimilmente collegato alla imminente cessione di Leo Ostigard. Il roccioso centrale norvegese infatti è pronto a ritornare al Genoa, squadra in cui ha giocato nel 2022, mettendosi in mostra nel campionato italiano. Il difensore, inizialmente proposto all’Udinese, ha messo in chiaro l’intenzione di gradire solo la meta ligure in caso di cessione. Proprio per questo motivo i due club si sono messi in moto per trovare un accordo che sembra essere imminente.

Ostigard ritorna a Genova, il Napoli ha trovato l’accordo con i rossoblu

A lanciare l’indiscrezione è Repubblica. Il quotidiano ha sottolineato come il calciatore norvegese sia molto propenso a tornare in rossoblu. Per questo motivo il Napoli e il Genoa si sono mossi per trovare un accordo che a livello economico frutterà circa 7 milioni alla società azzurra. Da capire ancora le modalità: le due opzioni sul tavolo sono la cessione a titolo definitivo e il prestito con obbligo di riscatto.

I sette milioni che incasserebbe il club di De Laurentiis, verrebbero immediatamente reinvestiti nell’acquisto di Perez. Grazie a questo bottino il Napoli è riuscito ad alzare l’offerta per il calciatore dell’Udinese, arrivando a 18 milioni, offerta che il patron Pozzo sembra aver gradito, dando il via libera alla trattativa. Il tutto naturalmente si chiuderà a stretto giro, visto che manca una settimana esatta alla fine del calciomercato invernale.