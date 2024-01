Juventus-Empoli Serie A: Dove vedere la partita in TV e in streaming gratis, anche su DAZN, oggi 27 gennaio 2024

Introduzione:

La Serie A continua a regalare emozioni, e oggi possiamo assistere a una partita interessante tra la Juventus e l’Empoli. Se sei un fan del calcio italiano e non vuoi perderti neanche un minuto dell’azione, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni su dove puoi guardare la partita in TV e in streaming, anche su DAZN, in programma oggi, 27 gennaio 2024.

Dove vedere Juventus-Empoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

TV:

Se preferisci guardare la partita comodamente sul tuo televisore, hai diverse opzioni a disposizione. In Italia, la Serie A viene trasmessa principalmente su due canali: Sky Sport e DAZN.

Sky Sport:

Sky Sport offre una copertura completa della Serie A e trasmetterà anche la partita tra la Juventus e l’Empoli. Puoi abbonarti a Sky Sport tramite il pacchetto calcio o tramite l’opzione Sky Calcio Online, che ti permette di guardare le partite in streaming anche sul tuo dispositivo preferito.

DAZN:

DAZN è un servizio di streaming sportivo sempre più popolare in Italia. La piattaforma offre un’ampia copertura della Serie A e trasmetterà anche la partita di oggi tra la Juventus e l’Empoli. Se non hai ancora un abbonamento a DAZN, puoi registrarne uno tramite il loro sito ufficiale o tramite l’applicazione mobile.

Streaming:

Se sei sempre in movimento, o semplicemente preferisci guardare le partite dal tuo dispositivo mobile, puoi usufruire del servizio di streaming offerto da Sky Go e DAZN.

Sky Go:

Se sei un abbonato a Sky Sport, puoi scaricare l’app Sky Go sul tuo smartphone o tablet e accedere alla sezione Calcio per guardare la partita in streaming in diretta.

DAZN:

Se hai un abbonamento a DAZN, puoi utilizzare l’app DAZN per guardare la partita in streaming sul tuo dispositivo mobile. Basta accedere con le tue credenziali e selezionare la partita tra la Juventus e l’Empoli per iniziare a goderti l’azione in tempo reale.

Quindi, non importa se preferisci guardare la partita in TV o in streaming, hai molte opzioni per seguire il match tra la Juventus e l’Empoli. Sky Sport e DAZN ti offrono l’opportunità di seguire il Calcio italiano a 360 gradi, dove e quando vuoi. Non perderti questa sfida emozionante e goditi lo spettacolo dal primo all’ultimo minuto. Buona visione!