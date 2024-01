La Serie A è una delle competizioni calcistiche più seguite in Italia e attira l’attenzione di milioni di tifosi appassionati. Oggi, il 28 gennaio 2024, si disputerà un incontro molto atteso tra Lazio e Napoli. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questa partita emozionante, ecco dove potrai guardarla in TV e streaming, anche su DAZN.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita tra Lazio e Napoli sarà trasmessa su Sky Sport Serie A, che è l’emittente principale per la Serie A in Italia. Potrai sintonizzarti sul canale Sky Sport Serie A per vivere l’emozione dell’incontro dal comfort del tuo salotto. Assicurati di controllare la guida TV per verificare l’orario preciso di inizio della partita.

Dove vedere Lazio-Napoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Oltre alla trasmissione televisiva, potrai anche seguire la partita in streaming gratuito. DAZN, la piattaforma di streaming sportiva in abbonamento, ha acquisito i diritti di trasmissione di alcuni incontri di Serie A. DAZN offre un periodo di prova gratuito di 30 giorni, che può essere sfruttato per guardare la partita tra Lazio e Napoli in streaming senza alcun costo aggiuntivo. Basta iscriversi a DAZN, inserire i dati di pagamento e selezionare l’opzione del periodo di prova gratuito. Ricordati di annullare l’iscrizione prima della fine dei 30 giorni per evitare addebiti.

Per guardare la partita su DAZN, avrai bisogno di una connessione Internet affidabile e di un dispositivo compatibile come un computer, uno smartphone, un tablet o una smart TV. DAZN offre una qualità video eccellente e la possibilità di guardare la partita in diretta o in modalità on-demand.

In conclusione, per vedere la partita di Serie A tra Lazio e Napoli oggi, 28 gennaio 2024, avrai diverse opzioni. Potrai guardare la partita in TV su Sky Sport Serie A o sfruttare il periodo di prova gratuito di 30 giorni su DAZN per lo streaming online. Scegli l’opzione che meglio si adatta alle tue preferenze e goditi l’incontro tra questi due grandi club di calcio. Che vinca il migliore!