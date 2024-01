Il calcio è uno degli sport più amati in tutto il mondo e in Italia in particolare, la Serie A è il campionato più prestigioso. Oggi, 29 gennaio 2024, si gioca una partita molto attesa tra la Salernitana e la Roma, due squadre con una grande storia nel calcio italiano.

Per i tifosi che non hanno la possibilità di assistere alla partita allo stadio, c’è la possibilità di seguirla in tv o in streaming.

In Italia, i diritti televisivi della Serie A sono attualmente suddivisi tra diversi canali, tra cui Sky Sport, DAZN e Rai. Tuttavia, DAZN è la piattaforma che trasmette la maggior parte delle partite in streaming, offrendo una copertura completa del campionato.

Per vedere la partita tra Salernitana e Roma su DAZN, è possibile abbonarsi alla piattaforma online e accedere al servizio di streaming sul proprio pc, smartphone o smart TV. DAZN offre un mese di prova gratuita per i nuovi abbonati, quindi è possibile guardare la partita gratuitamente se si ha un foglio rosa.

Dove vedere Salernitana-Roma in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per coloro che preferiscono la televisione tradizionale, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Gli abbonati a Sky potranno quindi sintonizzarsi sul canale dedicato alla Serie A per seguire l’incontro.

In ogni caso, sia che si scelga di guardare la partita su DAZN o su Sky Sport, sarà possibile godersi l’emozione del calcio italiano in tempo reale. La partita tra Salernitana e Roma si preannuncia avvincente e ricca di colpi di scena, quindi sarà un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di calcio.

In conclusione, la partita di Serie A tra Salernitana e Roma, in programma oggi, 29 gennaio 2024, potrà essere seguita in tv su Sky Sport o in streaming su DAZN. Entrambe le opzioni offrono un’ampia copertura del campionato italiano e saranno in grado di regalare momenti di grande emozione a tutti i tifosi delle due squadre e del calcio in generale.