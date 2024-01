Dopo una pausa invernale, la Serie A Femminile torna in campo oggi, 29 gennaio 2024, con una partita di grande interesse: Juventus contro Fiorentina. Le due squadre si sfideranno presso lo Juventus Training Center, alle ore 15:00.

Per quanto riguarda la visione della partita in TV, sarà possibile seguirla su Sky Sport Serie A, canale dedicato alla massima divisione del calcio italiano. Sky ha i diritti esclusivi per trasmettere tutte le partite di Serie A Femminile, inclusa Juventus-Fiorentina. Pertanto, gli abbonati a Sky Sport potranno sintonizzarsi sul canale e godersi il match comodamente da casa propria.

Inoltre, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, esiste una soluzione ancora più pratica: DAZN. La piattaforma di streaming sportiva ha acquisito i diritti per trasmettere in esclusiva alcune partite di Serie A Femminile. Pertanto, gli abbonati a DAZN potranno vedere Juventus-Fiorentina in streaming su dispositivi come smartphone, tablet o smart TV.

Dove vedere Juventus-Fiorentina femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

DAZN non solo offre la possibilità di vedere la partita in diretta, ma permette anche di rivedere l’intero evento o i momenti salienti successivamente. Inoltre, DAZN offre un’interfaccia intuitiva e funzionale, che permette agli utenti di personalizzare la loro esperienza di visione.

È importante sottolineare che DAZN è un servizio a pagamento, quindi coloro che non sono ancora abbonati dovranno sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale al servizio per poter accedere alla visione della partita e a tutti gli altri contenuti offerti dalla piattaforma.

In conclusione, per vedere la partita di Serie A Femminile Juventus-Fiorentina in TV, sarà sufficiente sintonizzarsi su Sky Sport Serie A. Per uno streaming comodo e accessibile, invece, ci si potrà affidare a DAZN, servizio che offre la possibilità di vedere la partita su diversi dispositivi. Quindi, godetevi questa emozionante sfida e tifate per la vostra squadra preferita!