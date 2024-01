Il 30 gennaio 2024 si giocherà una delle partite della Coppa d’Africa tra Mali e Burkina Faso. Se desideri guardare questa partita in diretta alla TV o in streaming gratuitamente, ci sono diverse opzioni a tua disposizione.

Innanzitutto, se sei in Italia, puoi sintonizzarti su Sportitalia, un canale televisivo italiano dedicato allo sport. Spesso Sportitalia trasmette diversi eventi sportivi internazionali, inclusi i tornei di calcio. Quindi, controlla la guida TV per verificare se trasmetteranno anche la partita tra Mali e Burkina Faso.

Inoltre, potresti considerare l’opzione dello streaming gratuito su Internet. Esistono numerosi siti web che offrono la possibilità di guardare in streaming partite di calcio in diretta e gratuitamente. Alcune piattaforme popolari includono Rojadirecta, Cricfree e LiveTV. Tuttavia, ricorda che questi siti potrebbero non essere sempre legali e potresti incorrere in problemi di connessione o di qualità video.

Dove vedere Mali-Burkina Faso in streaming e tv gratis, cronaca, live

Un’altra opzione è utilizzare le piattaforme di streaming online. Molte emittenti sportive, come ESPN+ o DAZN, offrono un servizio di streaming dedicato per gli eventi sportivi. Tuttavia, queste piattaforme richiedono spesso un abbonamento a pagamento, quindi potrebbe non essere la soluzione gratuita che stai cercando.

Infine, assicurati sempre di controllare gli aggiornamenti delle trasmissioni e gli orari della partita. I dettagli sulle trasmissioni possono cambiare all’ultimo minuto, quindi assicurati di avere le informazioni più aggiornate prima di fare piani per guardare la partita tra Mali e Burkina Faso.