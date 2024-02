West Ham vs Arsenal: dove vedere la partita di Premier League in streaming e in TV gratis anche su Sky Sport oggi 11 febbraio 2024

La partita tanto attesa tra West Ham e Arsenal, valida per la Premier League, sta per iniziare e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di godersi questo emozionante scontro. Se sei tra coloro che non vogliono perdersi nemmeno un minuto di questo match epico, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti diremo dove puoi vedere la partita in streaming e in TV, anche gratuitamente, persino su Sky Sport.

Streaming gratuito su RaiPlay:

Se stai cercando un modo gratuito per seguire la partita tra West Ham e Arsenal, RaiPlay è la soluzione ideale. La piattaforma di streaming della Rai offrirà la diretta della partita sul suo sito ufficiale, consentendo a tutti gli utenti di guardare l’incontro comodamente dal proprio dispositivo.

Streaming gratuito su Mediaset Infinity:

Un’altra opzione per vedere la partita in streaming gratuitamente è Mediaset Infinity. Questa piattaforma offre la possibilità di guardare il match tramite la sua applicazione o il sito web ufficiale. Basta accedere con un account gratuito e cercare la sezione dedicata allo sport per trovare la diretta della partita.

Streaming su SkyGo con abbonamento Sky Sport:

Se sei un abbonato di Sky Sport, puoi utilizzare l’app SkyGo per seguire la partita in streaming. L’app è disponibile su dispositivi mobili, smart TV e computer. Accedi con le tue credenziali di abbonamento e cerca la sezione dedicata alla Premier League per trovare la diretta della partita tra West Ham e Arsenal. Il calcio gratis anche su Sky Sport.

Dove vedere West Ham-Arsenal in streaming e tv gratis, cronaca, live

Sky Sport in TV:

Se preferisci guardare la partita sulla TV tradizionale, puoi sintonizzarti su Sky Sport. L’emittente televisiva offre una vasta copertura delle partite di Premier League e trasmetterà in diretta l’incontro tra West Ham e Arsenal. Controlla la guida TV o il sito web di Sky Sport per confermare gli orari e i canali specifici per la trasmissione.

Per gli appassionati di calcio, la partita tra West Ham e Arsenal nella Premier League rappresenta un appuntamento imperdibile. Grazie alle opzioni di streaming gratuite offerte da RaiPlay e Mediaset Infinity, così come all’app SkyGo per gli abbonati di Sky Sport, potrai gustarti l’incontro ovunque ti trovi. Se preferisci guardare sulla TV, Sky Sport è la soluzione ideale. Quindi, non perderti questo entusiasmante scontro e preparati per una partita emozionante!