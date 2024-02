Turris, il responso del Giudice Sportivo: De Felice squalificato per una giornata

La Turris si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Potenza alle ore 20:45. Gli uomini di Leonardo Menichini vogliono proseguire la striscia di risultati positivi per rincorrere la salvezza e con i lucani i tre punti sono obbligatori per continuare la sua scalata. Il pareggio di mercoledì in Puglia contro la Virtus Francavilla ha confermato che la Turris è viva con netti miglioramenti specialmente in fase difensiva. Manca ancora qualcosa sotto porta complici anche le assenze, che per lunedì aumenteranno per colpa della squalifica inflitta a Francesco De Felice.

De Felice salta il Potenza per squalifica, la Turris spera nel rientro di Maniero

Francesco De Felice salterà la sfida di lunedì sera contro il Potenza. L’attaccante durante l’ultima partita contro la Virtus Francavilla ha preso il quinto cartellino giallo stagionale che equivale allo stop per una giornata. L’ex Paganese dunque non sarà della sfida e lascia Menichini con una serie di problemi numerici in caso di mancato recupero di Riccardo Maniero, che questo 2024 l’ha visto spesso protagonista di problemi fisici.

Lo stesso Maniero che ha saltato la trasferta di mercoledì per problemi fisici e la sua presenza per lunedì è appesa ad un filo. Il calciatore infatti sarà monitorato giorno per giorno, per avere almeno in panchina un’alternativa a Jallow che per il modo dispendioso di giocare difficilmente riuscirà a ricoprire gli interi novanta minuti. Tutti dubbi e intrecci che però saranno risolti e avranno risposte solamente lunedì mattina, quando l’ex Pescara farà il test decisivo per capire se riuscirà a sedersi almeno in panchina oppure dovrà alzare bandiera bianca, lasciando la Turris senza ricambi per una sfida che è fondamentale. Da monitorare anche le condizioni di Giannone che è fermo da più di una settimana, il trequartista però potrebbe esserci (dalla panchina) per la prossima sfida.