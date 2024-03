La partita tanto attesa tra il Napoli e la Juventus, valida per il campionato di Serie A, si terrà oggi domenica 3 marzo 2024. Entrambe le squadre sono in lotta per il vertice della classifica e questo scontro diretto sarà fondamentale per definire le posizioni in testa alla classifica.

I tifosi non vorranno perdere neanche un minuto di questa partita e potranno seguirla comodamente da casa, sia in tv che in streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 a partire dalle ore 20:45. Gli abbonati a Sky Sport potranno godersi lo spettacolo comodamente sul divano di casa propria.

Dove vedere Napoli-Juventus in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi invece preferisce seguire la partita in streaming, c’è la possibilità di farlo gratuitamente su DAZN. Grazie alla piattaforma di streaming sportivo, anche chi non è abbonato a Sky potrà vedere il match in diretta e in alta definizione su dispositivi come computer, smartphone e tablet.

Sarà una sfida emozionante tra due delle squadre più forti del campionato italiano e i tifosi non possono assolutamente mancare. Che il tifo sia per il Napoli o per la Juventus, una cosa è certa: sarà una partita da non perdere!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.