Questa domenica 3 marzo 2024 ci sarà una partita emozionante nel campionato francese di Ligue 1, ovvero Montpellier contro Strasburgo. Entrambe le squadre sono pronte a lottare per ottenere i tre punti e migliorare la propria posizione in classifica.

Per chi non potrà essere presente allo stadio, c’è la possibilità di guardare la partita comodamente da casa, sia in TV che in streaming. La partita Montpellier-Strasburgo sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione della Ligue 1 in Italia. Gli abbonati potranno quindi seguire l’incontro sul canale Sky Sport Serie A, disponibile anche in HD.

Dove vedere Montpellier-Strasburgo in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky, c’è la possibilità di seguire la partita in streaming gratuitamente su Sky Go, la piattaforma online di Sky che consente di guardare i propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi, tramite dispositivi mobili come smartphone, tablet o pc.

Quindi, non c’è scusa per non seguire la partita Montpellier-Strasburgo e tifare per la propria squadra preferita. Preparate pop-corn e birra, sedetevi sul divano e godetevi un pomeriggio di calcio emozionante. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.