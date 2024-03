La partita tra Nantes e Metz del campionato di Ligue 1 è in programma oggi domenica 3 marzo 2024 e ci sono diversi modi per poterla vedere in diretta sia in TV che in streaming.

Per chi ha abbonamento a Sky Sport, sarà possibile vedere la partita in diretta sul canale Sky Sport (numero 202 del bouquet Sky) che trasmetterà in esclusiva la partita. Sky mette a disposizione anche il servizio di streaming Sky Go, che permette di vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone, tablet o computer.

Dove vedere Nantes-Metz in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi non ha abbonamento a Sky, potrà vedere la partita in streaming gratuitamente su siti come Rojadirecta, LiveTV o Sportrar.tv che trasmetteranno la partita senza costi aggiuntivi.

Inoltre, alcuni bar e locali potrebbero trasmettere la partita in diretta sui loro schermi, quindi è consigliabile controllare la programmazione della propria zona per trovare un posto dove vedere la partita in compagnia.

Quindi, per tutti gli appassionati di calcio, non c’è scusa per non seguire la partita Nantes-Metz e tifare per la propria squadra preferita. Buona visione a tutti!

