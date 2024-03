Oggi domenica 3 marzo 2024 si terrà la partita Lione-Lens, valida per il campionato di Ligue 1. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo big match, ecco dove potrai vedere la partita in tv e in streaming, anche su Sky Sport.

La partita Lione-Lens sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi per la trasmissione dei match di Ligue 1 in Italia. Potrai seguire la partita sul canale Sky Sport 1, che trasmetterà il match in diretta a partire dalle ore 20:45.

Se non sei abbonato a Sky, non ti preoccupare, potrai comunque vedere la partita in streaming su Sky Go, la piattaforma di streaming online di Sky che permette di seguire i programmi del bouquet Sky Sport ovunque ti trovi, tramite PC, smartphone, tablet o smart TV.

Dove vedere Lione-Lens in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky Sport e non hanno la possibilità di accedere a Sky Go, esistono diverse piattaforme di streaming online che trasmettono la partita gratuitamente. Tra queste ci sono ad esempio siti come Rojadirecta, LiveTV o Stream2watch, che trasmettono le partite di calcio in diretta e in streaming gratuitamente.

Quindi, se sei un tifoso di Lione o di Lens e non vuoi perderti questo importante match di Ligue 1, non ti resta che sintonizzarti su Sky Sport o collegarti a una delle piattaforme di streaming online che trasmettono la partita gratuitamente. Buona visione e forza alla tua squadra preferita!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.