Oggi, domenica 3 marzo 2024, si disputerà una delle partite più attese della stagione di Premier League: il derby di Manchester tra il Manchester City e il Manchester United. Entrambe le squadre sono in lotta per la conquista del titolo e ogni punto conquistato potrebbe fare la differenza in classifica.

I tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di assistere a questo emozionante scontro e sono pronti a tifare per i propri colori con grande entusiasmo.

Per chiunque non potesse recarsi allo stadio per seguire la partita di persona, esistono diverse opzioni per poterla vedere comodamente da casa in tv o in streaming.

Dove vedere Manchester City-Manchester United in streaming e tv gratis, cronaca, live

Il derby di Manchester sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, canale che detiene i diritti televisivi della Premier League in Italia. Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire la partita in alta definizione e con un commento tecnico dettagliato.

Per coloro che non sono abbonati a Sky Sport, esiste la possibilità di vedere la partita in streaming tramite Sky Go, il servizio di streaming di Sky che consente di guardare i contenuti sportivi anche da dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Inoltre, per chi non è abbonato a Sky, esistono anche altre alternative per poter seguire la partita in streaming in modo gratuito e legale. Attraverso alcuni siti internet che trasmettono eventi sportivi in diretta, sarà possibile vedere il derby di Manchester senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Insomma, le possibilità per poter seguire il derby di Manchester tra il Manchester City e il Manchester United sono molteplici e accessibili a tutti. Quindi non resta che prepararsi per una partita emozionante e tifare per la propria squadra del cuore, nel tentativo di conquistare tre punti fondamentali in vista della corsa al titolo di campione d’Inghilterra.

