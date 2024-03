Ascoli-Reggiana è una delle partite più attese della giornata di Serie B, in programma oggi domenica 3 marzo 2024. Le due squadre si sfideranno sul campo di Ascoli alle ore 15:00, in un match che si preannuncia emozionante e combattuto.

Per gli appassionati di calcio che vorranno seguire la gara comodamente da casa, sarà possibile farlo sia in TV che in streaming gratuito su Sky Sport. Infatti, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie B, canale dedicato interamente alla Serie B, disponibile per gli abbonati Sky e in streaming su Sky Go per chi possiede un abbonamento a Sky.

Dove vedere Ascoli-Reggiana in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi invece non è abbonato a Sky, ma vuole comunque seguire la partita in streaming, può farlo gratuitamente tramite il sito web di Sportitalia, che offre la possibilità di vedere le partite di Serie B in diretta streaming, senza dover sottoscrivere alcun abbonamento.

Ascoli e Reggiana si sfideranno per conquistare punti preziosi in classifica e avvicinarsi agli obiettivi stagionali. Entrambe le squadre sono reduce da prestazioni altalenanti e vogliono riscattarsi con una vittoria che possa dare slancio alla loro stagione.

Non resta che prepararsi per una partita ricca di emozioni e colpi di scena, da seguire live su Sky Sport o in streaming su Sportitalia. Che il migliore possa vincere! Forza Ascoli, Forza Reggiana!

